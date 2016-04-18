Ahmet Baydar: "Sezonu yenilgisiz bitirmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 yıl sonra yarı finalde yer alan Konya ekibinin yöneticisi Baydar, sezonun kalan bölümündeki hedeflerini ve 20 Nisan Çarşamba günü iç sahada Fenerbahçe ile yapacakları kupa maçını AA muhabirine değerlendirdi.

Sezonun ikinci yarısında yenilmediklerini, ligde çıktıkları 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldıklarını hatırlatan Baydar, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 30 puan topladık. Bu da 2,5 puan ortalaması demek oluyor ki inanılmaz bir rakam. Amacımız sezonun kalan haftalarını da iyi sonuçlarla kapatarak, en yüksek puanla sezonu tamamlamak. 2016 yılında oynadığımız maçlarda yenilgimiz yok. İnşallah bu gidişimizi devam ettirip, sezonu yenilgisiz olarak bitirmek istiyoruz. Biliyorsunuz hedef konusunda bugüne kadar herhangi bir şey söylemedik. Takımımız aldığı başarılı sonuçlarla hedefini kendisi belirledi ve gelinen nokta ortada. Bu saatten sonra Avrupa kupalarına katılma konusunda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum."

"Rövanş öncesi avantajlı skor elde etmek istiyoruz"

Baydar, kupada Fenerbahçe'yi konuk edecekleri yarı final ilk maçında, seyirci avantajını iyi değerlendirmek istediklerini belirtti.

Ligin 28. haftasında karşılaştıkları Fenerbahçe'yi 2-1 yendiklerini anımsatan Baydar, "Yine kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. İki ayaklı maçların ilkini sahamızda oynayacağız. Saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanıp rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Yakaladığımız çıkışı devam ettireceğimize inanıyoruz. Çarşamba günü istediği sonucu alan taraf olmak arzusundayız." diye konuştu.

"Taraftarlar dostluk adına güzel görüntüler ortaya çıkardı"

Ligin 29. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maça da değinen Baydar, karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında oluşan dostluk ortamının, güzel görüntüler ortaya çıkardığını ifade etti.

Baydar, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Hocamız en iyi kadroyu sahaya sürdü. Maça iyi başladık. Pozisyonlarımız vardı. Kırmızı kart ve rakibin 10 kişi kalması maçı bize getirdi. İyi oynadık mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. Bir maçı daha kayıpsız geçtik. Maç günü statta iki takım taraftarları da dostluk adına gerçekten güzel görüntüler ortaya koydu. Bu örnek davranışlarından dolayı her iki takım taraftarına da teşekkür ediyorum."