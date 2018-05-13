Ahmet Baydar'dan teşvik primi iddiası!

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 33. Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Göztepeli bazı oyuncularının teşvik primi aldıkları yönündeki yazılanlar bizleri derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı.

"Göztepe ile sıra dışı bir maç oynadık"

Baydar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada bazı söylentilerin dolaştığını iddia ederek, "Bugün Göztepe ile sıra dışı bir maç oynadık. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada kafa karıştıran iddialar yer almaya başladı. Göztepeli bazı oyuncularının teşvik primi aldıkları yönündeki yazılanlar bizleri derinden üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Baydar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı iddialar yarın oynanacak Osmanlıspor-Beşiktaş maçı için de dillendirilmeye başlandı. Biz bu iddialara inanmak istemiyoruz. Beşiktaş köklü mazisi olan bir kulüp. Bu tür ithamlarla isminin yan yana gelmesi düşünülemez. Yarın her iki takımın da sahaya çıkıp, mücadelelerini saha içinde vereceklerine ve bu iddiaları boşa çıkaracaklarına olan inancımız sonsuz. Sezon başından beri Atiker Konyaspor sayısız haksızlığa uğramıştır. Şimdi bir kez daha bu durumla karşılaşmak istemiyoruz. Spor kamuoyunun ve camiamızın gözü bu saatten sonra yarın oynanacak kritik maçlarda olacaktır."