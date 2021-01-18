TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Bereket Sigorta Ãœmraniyespor, Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'Ä± sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, Trabzonsporâ€™dan Ahmet Canbazâ€™Ä± sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak renklerine baÄŸladÄ±. Ahmet Canbazâ€™a 'hoÅŸ geldin' diyor, takÄ±mÄ±mÄ±zda baÅŸarÄ± dolu bir kariyerin bÃ¼yÃ¼k adÄ±mlarÄ±nÄ± atmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Trabzonspor formasÄ±yla SÃ¼per Lig'de 4 maÃ§a Ã§Ä±kan 22 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu, Almanya temsilcisi Werder Bremen'den bordo-mavililere 2019 yÄ±lÄ±nda transfer olmuÅŸtu.