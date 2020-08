Ahmet Çelik üst üste 6. kez tarih yazdı!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisinde Call To Victory 2.30.18’lik derecesiyle birinciliğe uzandı. Şampiyon safkan sahibi Ayşegül Kurtel’e 2 milyon 958 bin lira ikramiye kazandırdı

94. Gazi Koşusu’nu Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Call To Victory adlı safkan, 2.30.18’lik derecesiyle kazandı.

Veliefendi Hipodromu’nda koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışta 1’i dişi 14’ü erkek olmak üzere toplam 15 üç yaşlı safkan İngiliz tayı mücadele etti.

Çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşulan yarışı Call To Victory 2.30.18’lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türk yarışçılığının en önemli klasiği olan yarışta ikinciliği 2.30.55’lik derecesiyle Lord Of Game adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24’lük derecesiyle Kingsman adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49’lük derecesiyle “Coach” isimli tay elde etti.

Bu tarihi koşuyu kazanan Call To Victory’nin sahibi Ayşegül Kurtel birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile birlikte toplam 2 milyon 958 bin 375 lira ödülün sahibi oldu.

Koşuda ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi.

Koşu sonrası Call To Victory’nin sahibi Ayşegül Kurtel’e şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz verdi. İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, jokey Ahmet Çelik’e, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ise yarışı kazanan atın yetkilisi Onur Özelcanat’a plaketlerini takdim etti.

‘Strateji değiştirdik’

Jokey Ahmet Çelik, kazandığı yarış sonrası büyük sevinç yaşadı. Çelik, “Zafer Bayramı’nda yarış kazandığım için çok mutluyum. Duygularla tarif edilemez. Call To Victory benim bindiğimde hiç yenilgi görmedi. Bugün stilimizin dışında stratejik olarak koşma gereğinde bulunduk. Ama tabii ki Call To Victory’i o kadar iyi biliyorum ki her yerde rahatım. Son düzlüğü gördüğümüzde ‘hadi’ dediğimi biliyorum ki her atı geçebileceğim” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çelik, favori olmasının kendisinde bir baskı yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine, “Baskı yaratmadı. Ben bindiğim zaman favori ya da sürpriz diye ata binmiyorum. Atımın gücü ve kondisyonuna göre biniyorum. Diğer yarışlardan daha da rahattım” diye konuştu.

‘Ekibimiz çok iyi’

Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli atın sahibi Ayşegül Kurtel “Son derece anlamlı oldu. En önemli bayramımız Zafer Bayramı’nda Call To Victory yani ‘zafere çağrı’ atıyla Gazi Koşusu’nu kazandık” dedi. Kurtel, “Çok heyecanlıyız çok mutluyuz, çok iyi bir ekibe sahibiz” dedi.

Karataş ödülünü bağışladı

Veliefendi Hipodromu’nda hafta içi çıktığı yarıştan önce atını yumruklayan ve daha sonra yaptığı açıklamada “1 Eylül’den itibaren bir ay yarışmayacağım. Gazi Koşusu’nda ise montu almam (jokeyin ilk beşe girmesi) halinde ödülümü bağışlayacağım” diyen Halis Karataş dün bu sözünü tuttu. Başarılı jokey, Vernazza ile yarışı 5. bitirirken kazandığı ödülü hayvan haklarını koruma derneklerine verecek.