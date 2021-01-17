17.01.2021 - 17:47 | | AA
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Basketbol Takımı'nı kutladı!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.
Siyah-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçı tribünden takip eden Çebi, karşılaşma sonrası başantrenör Ahmet Kandemir, teknik ekip ve sporcuları kutladı.