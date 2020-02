Ahmet Nur Çebi: Çok üzgünüm, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

IFAB'IN RAPORLARINI İSTEDİK'

"Her şey yapılmış gibi görünse dahi bünyemizdeki sporcuların nerede spor yaptığını gördüğümüzde çok üzüldük. Stadımızda uygun olan bölümlere onları taşıdık. İnşallah başarılı olduklarını da göreceğiz. Futbol takımımızda toparlanma başladı. Dik oynayan ve kenetlenmiş bir takım görmek beni sevindirdi. TFF, hakemler ve yazdıklarımız, aldıklarımız cevaplar var. Artık gençlerle yapalım bu işi. Yapacaksa bu hatayı gençlerimiz yapsın, eskileri bırakalım dedim. Oralarda temaslarımız var, bizi dinliyorlar. VAR konusu var. Şeffaf olun. Şeffaf olmayan toplum mutlu olamaz. Açıklanamaz diyorlar. Göztepe maçında bir kural hatası vardı. IFAB'a bunun sorulduğunu ve rapor alındığını söyledi. IFAB'ın yazılı raporlarını istedik, bu konuda baskı yapmaya devam edeceğiz."

"FİKRET ORMANLA BİLDİĞİM ŞEYLERİ SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

"Fikret Orman'la ilgili bildiğim ve bilmediğim şeyleri burada söylemek istemiyorum. Denetleme başladı, bu konuda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Futbol AŞ ibra edilmedi. Bununla ilgili kızgın olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bu konu şahsileştirilecek bir konu değil. Seninle benim aramdaki bir konu değil. Seninle, Beşiktaş arasındaki bir konu. İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Ben sayın Abdullah Avcı'yı nerede eleştirdim, yöneticilerim de. Başarısızlıklar, talihsizlik diyelim, olmadı. Hocaya karşı herhangi bir şekilde tartışmışlığımız yok. Şenol hocanın şampiyonluğu kaybettiğimiz sene kamuoyu önünde tartışıldığını, küstürüldüğünü iyi biliyorum."

"BEN PARAMI ALDIM, ÇALMADIM AMA SEN..."

Koyacağınız göğsün içinde vicdan olacak. Ben göğsümü değil, vücudumu koydum. Ben Futbol AŞ'den 2 milyonu Beşiktaş'a geçirmişim, oradan da paramı alıp gitmişim. Ben paramı aldım, çalmadım ki. Sen paranı koydun, 1 senede aldın. Ben 6 senede aldım. Ben her şeyin ödemelerini yaptım, bindiğim uçağa kadar. Bize burayı devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Sen benim iki milyon dolar aldığımı söylüyorsun. Giderken hangi yöneticinin tek kuruşu kalmış. Bu kulübün çayını içtiniz, özel jetine bindiniz."

"İŞİNE BAK! AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

"İşine bak. Çok üzgünüm. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Geleneklerde geçmiş yönetimleri konuşmak diye bir şey yokmuş. Bu borç artarak devam edecek korkarım. Biz bunu çözeceğiz, o yüzden buradayız. Bu kulüp yaşayacak. Namusuyla, onuruyla... Beni terk ederseniz ben bir şey yapamam. Hep birlikte yapacağız, destekle. Ben Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi olmamışım, kaçmışım. Senin transfer cambazı arkadaşını yapamamışsın, benden ne istiyorsun. Transfer komitesi başkanı var ya Kanyon'da orada burada oturan arkadaşın. Transferler ortada. Benden ne istiyorsun? Tüm Beşiktaşlılar, hepinizden özür diliyorum. Bir daha bu konuyu, mali kurul gelene dek ağzıma almayacağım."

"ALİ KOÇ PARA VERMİŞ! SEN DE VERSEYDİN?"

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben gelmişim, para verecekmişim. Ali Koç vermiş. Ya Ali Koç rakip takımın başkanı, senin konun benimle. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç başkanken sen de başkan değil miydin? Sen neden vermedin? Ayıp artık. Başını eğ, ettik bir halt de. Hep birlikte sarılalım, seni de kucaklayalım. Bana bir mesaj gönderdi evet. 'Abi hayırlı olsun, emrindeyim' dedi. Bir-iki gün evvel akrabalarımı arayıp bu adama oy vermeyin diyorsun. Ben senin samimiyetine nasıl inanayım? Ben de cevap vermedim. Abi dediği insan onun namusudur. Abi dediği insana yöneticisinin küfür etmesine izin vermez. Güçlü olmak para mıdır ya? Ben paradan utandığım kadar hiçbir şeyden utanmıyorum. Programın yarısı güçlü başkan davul çaldı... Ya çaldım, ne yaptım ayıp mı ettim? Denetleme yapılırken bildiklerimi açıklamam. Biz de borç harç içindeydik diyor. Abi oldu Ahmet Nur Çebi. Yapmayın... O dönemde de ben ağladım, zırladım, söylendim... Beterin beteri varmış. O günkü yönetim kurulunun bıraktığı kredi 10 yıl vadeli. Her şey temlikli. Biletiniz, ön göğsünüz, bacağınız, tozluğunuz... Doğmuş, doğacak olan her şeyiniz. Bundan sonra her elde ettiğin geliri bana getireceksin diyor banka. Sözleşme böyle. Kartal Yuvası felaketin içinde yüzüyor. Hepsi temlikte. Elektrik parası için bile yok.

"ÇIKABİLECEĞİMİZ TEK YOL BAĞIŞ KAMPANYASI"

Bizim çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası. Hazırlık bitmek üzere, en kısa sürede huzuruna geleceğiz. Bir lira da bin lira da bir. Artık biz biriz. Futbol takımımızı da yüreği olan pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız. Beraber oluşturacağız."