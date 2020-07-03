Ahmet Nur Çebi: İbra edilmemem için kampanya var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir restoranın açılışında yaptığı açıklamada bomba sözler sarf etti...

Eski yönetime kırgın olduğunu vurgulayan Başkan Çebi, "Benim Ümraniye'deki yaptıklarım, başarılarım belli. Kimse atacakları iftiralarla beni yorabileceğini düşünmesin. Geldiğim günden beri ibra edilmemem için bir kampanya var. Göreve geldiğim günden beri düşman sayım artmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.