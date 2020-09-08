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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi: "Peşini bırakmayacağız"
08.09.2020 - 07:00 |

Ahmet Nur Çebi: "Peşini bırakmayacağız"

Milliyet’e konuşan Beşiktaş Başkanı Çebi, doğru yolda olduklarının altını çizdi, “Daha da iyi olacağımızdan bir milim kuşkum yok. Takımdan müthiş bir pozitif enerji alıyorum, bu da beni fazlasıyla umutlandırıyor” dedi. Beşiktaş Başkanı, transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde yürüttüklerinin altını çizerek, “Limit konusundaki mücadelemiz sürecek, peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: "Peşini bırakmayacağız"
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BİLAL MEŞE

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelişim döneminde olduklarını belirterek yeni sezona umutla baktıklarını söyledi. Siyah-beyazlı takımın; Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı dörtlü hazırlık turnuvasında ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu aktaran Çebi, “İlerleyen günlerde daha iyi olacağız” dedi.

Özellikle Oğuzhan’ın eski başarılı günlerine döndüğüne vurgu yapan Başkan Çebi, “Takım olarak iyi yoldayız, daha da iyi olacağımızdan bir milim kuşkum yok. Özellikle bazı futbolcularımızın üst düzey performansı beni çok mutlu ediyor. Oğuzhan eski günlerine dönüş yaptı. Larin çok güçlü ve değişim içinde. Keza Dorukhan öyle. İki genç kalecimizin başarılı performansı sezon için beni fazlasıyla umutlandırıyor. Hasiç de büyük bir gelişim içinde. İşin özeti takımdan müthiş bir pozitif enerji alıyorum, bu da beni fazlasıyla umutlandırıyor” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı, transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde yürüttüklerinin altını çizerek, “Limit konusundaki mücadelemiz sürecek, peşini bırakmayacağız. Tabii ki başka transferler de yapacağız, ama limite takılıyoruz. Yani göndermeden alamıyoruz, maalesef. Limit konusu yeniden masaya yatırılmalıdır, doğrusu da budur” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Peşini bırakmayacağız


Ahmet Nur Çebi, borçların yeniden yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile gerçekleşen görüşmeleri de değerlendirdi. Mevcut yapılandırma anlaşmasının 2 yılı geri ödemesiz, 12 yıla çıkarılması konusundaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Çebi, “Bu anlaşma en azından kulüplere biraz olsun nefes aldıracak. Dört dörtlük mü, elbette değil. Zaten olması gerekenin en kötüsü buydu. Aksi taktirde kulüpler ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.

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