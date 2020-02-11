Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca geldi, havamız değişti"

BİLAL MEŞE

Siyah-beyazlı kulübün patronu, Sergen Yalçın yönetiminde 2’de 2 yaptıklarının altını çizdi, “Hocamızın takıma hava getirdiği bir gerçek. Ümraniye’de çok güzel bir birliktelik var. Yakaladığımız bu hava önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. Biz de yönetim olarak hem maddi hem de manevi olarak Ümraniye’yi ihmal etmeyeceğiz” dedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu. Önceki gün Kadın Futbol Takımı’nın maçını izlemek için gittiği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde geçirdiği talihsiz kazada dirseği kırılan ve bu nedenle evinde istirahat eden Başkan Çebi, siyah-beyazlı camianın birlikteliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Yönetim kurulu olarak geride kalan üç aylık süreçte, futbolcu ve personel maaşlarını ödediklerini aktaran Çebi, “Efendim medyada maaşların ödenmediği konusunda yayınlar yapılıyor. Bakın, biz üç ay oldu göreve geleli. Bu süreçte futbolcu ve personel maaşlarını ödüyoruz. Geriye dönük, yani bizim olmadığımız dönemlerden kalan ve ödenmeyen paralar var. Bizler yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yani ekonomik anlamda Ümraniye’yi gözardı etmiyoruz, edemeyiz. Oranın krizden etkilenmemesi konusunda titiz davranıyoruz, bulup, buluşturuyoruz” diye konuştu.



‘Zor maçlar var’

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın Teknik Direktör Sergen Yalçın’la çok güzel bir hava yakaladığının altını çizdi.

Yalçın yönetiminde 2’de 2 yaptıklarını hatırlatan Çebi, “Sergen Yalçın hocamızın takıma hava getirdiği gerçek. Bu hava önce Rize, ardından Gaziantep maçlarına yansıdı ve iki galibiyet aldık. Şimdi bundan sonrası önemli, üst üste çok ciddi maçlar oynayacağız. Ümraniye’de çok güzel bir birliktelik var, bunu da gözlemliyoruz. Sergen hocamızla bu yakaladığımız hava önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. Biz de yönetim olarak hem maddi hem de manevi olarak yakalanan bu havaya destek olacağız, Ümraniye’yi ihmal etmeyeceğiz” dedi.



‘Daha iyi olacağız’

Başkan Çebi, yeni transfer Boateng’in performansını da değerlendirdi. Beşiktaş Başkanı, “Boateng’in yararlı olacağını gördük. Takıma bu kadar kısa sürede uyum sağlaması, Ümraniye’de işlerin yolunda gittiğinin en büyük göstergesidir. Elbette camiya da büyük görevler düşüyor. Bu zorlu sürecin kol kola girerek, üstesinden gelebiliriz. Taraftarlarımız sağolsun, takımı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Onların pozitif enerjileri sahaya olumlu yansıyor, kendilerine teşekkür ederim. Her geçen hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın İmza Töreni