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17.05.2020 - 21:16 | | AA

Ahmet Nur Çebi teÅŸekkür mesajÄ± yayÄ±mladÄ±

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi bir teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Ahmet Nur Çebi teÅŸekkür mesajÄ± yayÄ±mladÄ±
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Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi bir teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yayÄ±mlanan mesajda Ã‡ebi, "Kovid-19 tarama testimin pozitif sonuÃ§ vermesinin ardÄ±ndan hazÄ±rladÄ±klarÄ± anlamlÄ± videoyla bana bÃ¼yÃ¼k bir moral veren BJK-KabataÅŸ VakfÄ± OkullarÄ±'nÄ±n deÄŸerli Ã¶ÄŸrencileri ile sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ileten taraftarÄ±mÄ±za ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunarÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Ahmet Nur Ã‡ebi teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±mladÄ±

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