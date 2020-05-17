Ahmet Nur Ã‡ebi teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±mladÄ±

Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi bir teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yayÄ±mlanan mesajda Ã‡ebi, "Kovid-19 tarama testimin pozitif sonuÃ§ vermesinin ardÄ±ndan hazÄ±rladÄ±klarÄ± anlamlÄ± videoyla bana bÃ¼yÃ¼k bir moral veren BJK-KabataÅŸ VakfÄ± OkullarÄ±'nÄ±n deÄŸerli Ã¶ÄŸrencileri ile sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ileten taraftarÄ±mÄ±za ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunarÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.