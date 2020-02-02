Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulüp dergisinin Şubat ayı sayısında taraftarlara seslendi.

Görev süresinde 3üncü ayı geride bıraktıklarını belirten Çebi, "Beşiktaşımızın bugünü ve yarını için doğru adımlar atmak amacıyla şeffaf bir yönetim anlayışıyla taraftarımızla bir bütün olarak çıktığımız bu yolda üçüncü ayımızı geride bıraktık. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için var gücümüzle uğraşırken bir yandan da diğer tüm kulüpler gibi her gün karşımıza çıkan finansal problemlerin Kulübümüzün yarınlarını etkilememesi için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKVİYE YAPABİLMEK İÇİN YOĞUN MESAİ HARCADIK"

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapabilmek adına yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Çebi, "Futbol Takımımızın Süper Lig'de ilk devreyi tamamlamasının ardından, takımımızın ihtiyacı olduğu bölgelere takviye yapabilmek için yoğun mesai harcadık. Bu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan %31.5l'ik faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet verdi ve takım planlamamız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğrattı" diye konuştu.

"HATALARIN TAKIMIMIZ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ YADSINAMAZ"

Sezonun ilk yarısında aleyhlerinde birçok hakem hatası olduğu, bunun da takım üstünde olumsuz etkiler bıraktığının altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Bir diğer yandan, ilk yarı boyunca hakemlerin aleyhimize her hafta etkisi daha da artarak gerçekleştirdikleri hataların takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim, duymadım, bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir" şeklinde konuştu.

"HER KARARIN TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ"

Göztepe maçıyla ilgili yaptıkları kural hatası başvurusunun takipçisi olacaklarını belirten Çebi, "Sezon boyunca maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırmıştır. Yönettiği oyunun kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların, açıkça görüldüğü üzere kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın, Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak gerekli itirazları yaptığımızdan ve bu sürecin sıkı takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın. İlgili kurulların ve bu kurullarda yer alan kişilerin verecekleri her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi

"ABDULLAH AVCI İLE BEŞİKTAŞ'IN HEDEFLERİ EKSENİNDE DEVAM ETMEME KARARI ALDIK"

Geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı'ya kariyerinde başarılar dileyen Çebi, şöyle konuştu: Göreve geldiğimizde Futbol Takımımızın antrenörü olan Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın hedefleri ekseninde devam etmeme kararı aldık. Kendisine Beşiktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.

"SERGEN YALÇIN'IN DÖNME VAKTİNİN ARTIK GELDİĞİ KANAATİNE VARDIK"

Teknik direktör Sergen Yalçı'nın yuvaya dönme vaktinin geldiği kanaatine vardıklarını söyleyen Çebi, "Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Köklü tarihi boyunca yaşadığı her kötü tecrübeden daha da güçlenerek ayağa kalkmasını bilmiştir. Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş'a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken Fulya'ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Bundan sonraki süreçte, takımının atacağı goller ile şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

"TÜM BRANŞLARIMIZDA BAŞARI İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ"

Erkek basketbol takımında yaşanan başantrenör değişikliğinin ardından yakaladığı çıkışa da dikkat çeken Çebi, "Yönetim kurulu olarak, tüm branşlarımızda mutlak başarı için durmaksızın çalışıyoruz. Geride bıraktığımız ayda, erkek basketbol takımımız da camiamızın içinde yetişen Burak Bıyıktay hocamız ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupada son 16 turuna çıkmanın gururunu yaşadık. Tekerlekli basketbolda ve atletizmde de sporcularımız Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler" ifadelerini kullandı.

"BİRLİĞİMİZ BAŞARIYI GETİRECEK"

Siyah-beyazlı taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını da belirten Çebi, konuşmasını şöyle noktaladı: Ve siz değerli Beşiktaş sevdalıları, bundan sonraki süreçte de her zaman dünden daha fazla çalışacağımızı tüm taraftarlarımıza temin ederim. Güneşli günlere ulaşabilmemiz için sizlerin eşsiz desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Birliğimiz başarıyı getirecek.