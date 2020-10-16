Ahmet Nur Çebi'den son dakika Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni transferlerle basının karşısına geçti. Çebi, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Dorukhan Toköz için çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’ın yer alacağı toplantı saat 14.00’te başladı.

Basın toplantısı Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasıyla başladı. Daha sonra yeni transferler, transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardından Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı:

Pandemi dönemi ve transfer limitlerinin konmuş olduğu bu dönemde yapmış olduğumuz transferlerle buradayız. Bu güzide futbolcularımızla bu seneyi şampiyonluğu kovalayarak geçireceğimizi beyan etmek istiyorum. Bu transfer döneminde değişik bir algı yaratılarak transferlerin bizim tarafımızdan yönetilemediği, Beşiktaş'ın transferde başarılı olamadığı ve tranfer yapılamadığını yapmış olduğumuz transferlerle göstermiş bulunmaktayız.

Yapılan transferlerin yapılamadığını göstermek amacıyla burada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Transfer tek başına yapılan bir hadise ve olay değildir. Özellikle Beşiktaş gibi köklü bir camiada bu işler ekip olarak yapılır. Ben, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Sergen Yalçın, Cem Çınar ve scout ekibimiz başında bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. Bu transferleri bizler yaptık. Ben veya o değil. Giden 8-9 arkadaşın yerine yapmış olduğumuz nokta transferler, teknik ve taktik olarak da gidenlerden daha aşağıda olmayan ve 8 milyon euro tasarruf elde ederek yapılmış transferler olduğunu belirtmek istiyorum.

Camia geçmiş yönetimin varsa bir sorun onu incelememizi talep etti. Birilerinin ihraç edilmesiyle ilgili senaryolar gündeme geliyor. Bunlar camiaların karar verebileceği konulardır. Şu an için böyle bir durum yok. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Bunu her zaman vurgulamaya devam edeceğim. Yapılan transferlerde 200-300 bin euroyu geçmeyen ücretler oldu. Transferle ilgili bonservis kimseye ödemedik. Çok tasarruflu bir dönem geçirdiğimizi iddia edebilirim. Ekonomik anlamda kendimizi uçağından tutun da menajerlik ücretinde tasarruf ederek kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Çok çabuk eleştirilere başlandı. Kamuoyuna bizim bunlardan etkilenmediğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılı bir transfer dönemini ortak yaparak geçirdik. Teknik anlamda başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Beşiktaş'ın geleceğini derli ve toplu bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. 5'er yıllık sözleşmeyle menajerlik ücretleri dahil 500 milyon TL'lik ücretleri bulan 2-3 oyuncumuzun olduğunu beyan ediyorum.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın almak istediğini bu aldı gibi bir algı var. Bunlar hoş değil. Biz sadece eksik olan 1 bölgemiz olan santrfor bölgesini tamamlayamadık onu da Ocak ayında tamamlayacağız.

NAZIM SANGARE AÇIKLAMASI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün söylediklerinde eksikler var. Nazım Sangare denilen futbolcuyu almak istedik ama karşımıza sunulan rakamların mantıklı olmadığını düşündük. İşin gerçeği bu.

KADRO DIŞI KALAN FUTBOLCULAR HAKKINDA

Bir arkadaşımız yaklaşık 1 yıldır sakat. En son PAOK maçında iyi olmasına rağmen oynamak istemedi. Teknik kadronun kalsın dediği hiçbir oyuncuyu kadro dışı bıraktığı söz konusu olamaz. Bunlar tamamen teknik ekibin verdiği kararlardan ibarettir. Mirin, geçen sene yurtdışından geldiği günden beri futbol oynuyor. Ücretinin 4'te birini dışarıdaki kulüp ödüyor, geri kalanı da biz ödüyoruz. Faydalanamayacağımızı düşünerek kadro dışı bıraktık. Lens de maalesef katkı sağlayamamıştır. İnşallah bu 3 arkadaşın katkılarını göreceğiz.

"SERGEN HOCA'NIN İSTEMEDİĞİ BİRİNİ ALMADIK"

Biz transferde tek başımıza çalışmadık. 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Bu ekip içerisinde herkesin aynı fikirde olmasını bekleyemezsiniz. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadıklarımız da oldu. Hocanın onaylamadığı bir futbolcuyu aldığımızı sanmıyorum.

Bu sene bazı futbolcularımızın gelişebilmesi için başka takımlara kiraya veriyorsunuz. Bu da öyle bir durum. Alanyaspor'da 2 tane futbolcumuz var. 17 futbolcu içerisinden 2 tanesi ortaya çıkarılarak sosyal medyada nasıl algı yaratıldı ben merak ediyorum. Biz bu çocukların tapularını vermedik. Bonservisleri bizde ve 2 yıl orada gelişmeleri için gönderdik. Bu futbolcuların pişerek bize gelmesi fırsattır.

DORUKHAN TOKÖZ İÇİN FLAŞ SÖZLER!

Beşiktaş'ta futbol oynamak isteyen her oyuncuya kapımız açık. Oynamak istemeyen, kendi yoluna bakabilir. Dorukhan Toköz Beşiktaş'la top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İmzalamaması dahilinde de Allah yolunu açık etsin.

Basın toplantısı futbolcuların açıklamasıyla devam etti. İşte yeni transferlerin yaptığı açıklamalar:

MONTERO

Burada olduğum için çok mutluyum ve bu formayı giydiğim için çok gururluyum. Burada kazanabileceğimiz kupalarda takım arkadaşlarımızla başarılı olmak istiyorum.

WELINTON

Büyük bir kulübe geldim bunun bilincindeyim. İlk başta başkanım olmak üzere takım arkadaşlarım ve tüm çalışanlara sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Benim de hedefim burada şampiyon olmak.

JOSEF DE SOUZA

Bir kere daha bütün camiaya başarılar dilerim. Dünkü basın toplantısında her şeyi söyledim. Bu formayı giymek benim için büyük bir onur.

ABOUBAKAR

Başkanımız başta olmak üzere hocama takım arkadaşlarıma ve bana bu şansı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Aynı istek ve arzu ile Beşiktaş'a geri döndüm. Bu formayı tekrar terletmek için her şeyi yapacağım. Burada şampiyonluk yaşadım yine şampiyonluk yaşamak istiyorum.

GÖKHAN TÖRE

Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Bu büyük camianın parçası olmaktan dolayı çok gururluyum. İlk günkü gibi bu formayı sırtımda taşıyacağım için çok mutluyum. Başta başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Emre Kocadağ ve hocamız Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum.

ATAKAN ÜNER

Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımız ve Sergen hocamıza teşekkür ediyorum. Burada bana bu formayı veren tüm herkese teşekkür ediyorum.

GEZZAL

Bu ülkede ve Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Umarım taraftarlarımız da bir an önce döner. Onları da burada görürüz.

ROSİER

Bildiğiniz üzere ben Sporting Lisbon'daydım. Kulübün yaklaşımını ve projelerini beğendim. Umarım burada başarılı oluruz. Corona virüs nedeniyle aramızda olamayan taraftarlarımız da umarım kısa süre içerisinde aramızda olurlar.

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