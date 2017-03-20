Ahmet Şan: 'Yaşattıkları için teşekkür ederiz, Aykut Kocaman...'

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Futbol Zirve'sinde NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Bu zirve futbol camiasına hayırlı olur. Verilen güzel demeçler var. Yapılan güzel yatırımlardan bahsedildi. Buradaki demeçleri sahaya yansıtmaya çalışacağız." dedi.

Aykut Kocaman konusuna da açıklık getiren Şan, "Futbol dünyasında olağan konulardan bir tanesi. Vakti zamanı gelince teknik direktör ve futbolcular ayrılabiliyor. Ama bizde onunla ilgili bir gelişme yok. Bize tarihimizde en güzel ve en böyük başarıyı yaşatan Aykut Hocamızla devam etmek istiyoruz. Başarının istikrarla beraber olacağına inanıyoruz. Ayrılık söz konusu olursa da medenice oturup konuşuruz, bunu kamuoyuna açıklarız. Şu anda bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

"Aykut Kocaman ayrılmak istiyorum" şeklinde bir istekle gelirse yanıtınız ne olur sorusuna ise Ahmet Şan, "Saygıyla karşılarız. Camiamız da bunu bu şekilde algılar. Bize bu başarıyı yaşattığı için teşekkür ederiz. Ligde iddialı konumdayız. Kupada da final hedefliyoruz." yanıtını verdi.

Sözlerinin sonunda taraftara çağrıda bulunan Şan, "Taraftarlar müsterih olsunlar. Konyaspor büyük bir camia. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." dedi. (Ntv Spor)