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29.05.2020 - 21:32 |

Aitor'un menajeri Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Beşiktaş, Twente forması giyen Aitor'un peşinde koşuyor. Yıldız ismin menajeri transferi doğruladı.

Aitor'un menajeri Beşiktaş'ı resmen açıkladı!
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente forması giyen sol kanat oyuncusu Aitor'u kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol menajer Botines Albert temsilcisi olduğu Aitor Cantalapiedra için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.

"Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Aitor'un menajeri Botines Albet, Radyospor'a konuştu. Albert, "Aitor'un transferi üzerine Beşiktaş ile görüşüyoruz. Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Tam adı Aitor Cantalapiedra Fernández olan İspanyol futbolcu 10 Şubat 1996'da Barcelona'da dünyaya geldi. Barcelona altyapısında yetişen Aitor; Espanyol'un altyapısına transfer oldu. Ardından Sant Andreu, Damm ve Cornelia altyapılarında da forma giyen Aitor Barcelona'nın U19 takımına geçti. İlk profesyonel transferini Sevilla'ya yapan Atior oradan da Twente'de forma giyiyor.

Aitor, Hollanda temsilcisiyle çıktığı 61 maçta 24 gol atıp 18 de asist yaptı.

Aitorun menajeri Beşiktaşı resmen açıkladı

Aitorun menajeri Beşiktaşı resmen açıkladı

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