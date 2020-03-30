Ajax, Huntelaar'ın sözleşmesini feshetti

Onur Dinçer / Skorer

Corona virüs nedeniyle sarsılan Avrupa futbolunda ligler askıya alınırken, sezonların nasıl sona erdirileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Gelişmelerle ilgili soru işareti yaratan bir diğer konu ise oyuncuların sözleşmelerinin ne olacağı... Sezon sonu kontratları bitecek isimlerin, bu anlaşmaların tarihi haziran sonu olması nedeniyle, yaz aylarına sarkacak bir sezonda durumlarının ne olacağı konuşulurken Hollanda'da önemli bir gelişme yaşandı.

Otomatik uzamasın diye fesih

Ajax Kulübü, yıldız futbolcusu Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini feshetti. Sezon sonunda bitecek olan kontratı 1 Nisan'dan sonra devam ediyor olması durumunda oyuncunun sözleşmesinin otomatikman 1 yıl uzayacak olmasından dolayı, Amsterdam ekibinin elini çabuk tutarak ay sonu gelmeden anlaşmayı sonlandırdığı belirtiliyor.

'Yurt dışına transfer olabilirim'

Futbolcunun geleceğine yönelik farklı bir kontratla yeniden kulüple anlaşma ihtimali bulunsa da, artık kendisinin farklı bir rota çizme ihtimali ağırlık kazanıyor. 36 yaşındaki futbolcu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada emekliye ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Ajax'ta kalma durumum olmazsa başka bir takıma transfer olabilirim. Tüm maçlarda forma giymiş olsam şu an gol krallığında zirvede olabilirdim. Hollanda'da kurulu bir düzenim var ancak yurt dışına gitmek de seçeneklerden biri olabilir" dedi.

Üç büyüklerin ortak gözdesi

Klaas-Jan Huntelaar, her transfer döneminde Türkiye'deki kulüplerin gündemine gelen, ismi üç büyüklerle en çok anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen bir futbolcu olarak da dikkatleri çekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hakkındaki transfer iddialarına hemen her dönem konu olan yıldız golcünün Ajax ile olan sözleşmesinin feshedilmesi, belki de bir kez daha isminin bu ekiplerle geçmesini sağlayacak bir süreci başlatma ihtimaliyle de öne çıkıyor.