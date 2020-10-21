Ajax-Liverpool: 0-1

İngiltere Premier Lig'de uzun bir süre sonra Şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool, kupanın gediklisi Ajax'a konuk oldu. Saat 22.00'da başlayan mücadelede Liverpool, ilk yarıda Ajax'ın sol beki Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve Liverpool deplasmanda Ajax'ı 1-0 mağlup etti.

İŞTE İLK 11'LER:

AJAX: Onana, Mazraui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Blind, Gravenberch, D. Neres, Dusan Tadic, M. Kudus

LIVERPOOL: Adrian, Robertson, Fabinho, Gomez, Alexander-Arnold, Jones, Vijnaldum, Milner, Mane, Firmino, Salah





