Ajax, Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ganalı forvet ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Hollanda basını transferin 9 milyon avro bedelle gerçekleştiğini öne sürdü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kudus, Nordsjaelland ile bu sezon oynadığı 28 maçta 12 gol kaydetti.

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