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16.07.2020 - 17:25 | | AA

Ajax, Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus'u transfer etti.

Ajax, Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ganalı forvet ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Hollanda basını transferin 9 milyon avro bedelle gerçekleştiğini öne sürdü.

Ajax, Mohammed Kudusu kadrosuna kattı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kudus, Nordsjaelland ile bu sezon oynadığı 28 maçta 12 gol kaydetti.

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