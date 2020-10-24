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24.10.2020 - 19:22 |

Ajax, Venlo'ya acımadı! 13 gol birden...

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 6. haftasında VVV-Venlo'ya konuk olan Ajax, rakibini 13-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Traore attığı 5 golle yıldızlaştı.

Ajax, Venlo'ya acımadı! 13 gol birden...
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Hollanda Eredivisie Ligi'nin 6. haftasında VVV-Venlo'ya konuk olan Ajax, rakibini 13-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Ajax'ın gollerini 12' Ekkelenkamp, 17', 32', 54' 65', 87' Traore, Traore, 45' Tadic, 55' Antony, 57' Ekkelenkamp, 59' Blind, 74' (P) ve 76' Huntelaar, 78' Lisandro Lopez kaydetti.

Ajax, Venloya acımadı 13 gol birden...

Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğini korudu. Venlo ise 5 puanda kaldı.

AJAX'TAN REKOR

Hollanda devi Ajax, Hollanda Ligi'nde 13 gol birden atan ilk takım oldu. Ajax, 27 Ekim günü Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta deplasmanına konuk olacak.

 

 

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