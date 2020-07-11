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11.07.2020 - 14:11 |

Ajax'ın stadı restorana döndü!

Ajax'ın stadyumu Johan Cruijff Arena'da taraftarlar akşam yemeği yemeye başladılar. Kulübe ek gelir sağlanıyor.

Ajax'ın stadı restorana döndü!
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Pandemi süreci nedeniyle bir çok kulüp finansal açıdan sıkıntıya girdi. Kulüpler mali açıdan rahatlamaya çalışırlarken, liglerin iptal edildiği Hollanda’da takımlar yayın başta olmak üzere bir çok önemli gelirden de mahrum kaldı.

Ajaxın stadı restorana döndü

Ajax Kulübü, ek gelir sağlamak ve bir nebze rahatlamak adına yeni bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Amsterdam ekibi Johan Cruijff Arena'yı restorana çevirdi.

Stadyumunu restorana çevirerek taraftarlarına benzersiz bir akşam yemeği deneyimini sunan kırmızı-beyazlı kulübün, soyunma odalarını ziyaretin de içinde bulunduğu farklı paketlerde bu eşsiz tecrübeden faydalanmak isteyen taraftarına 50 ile 100 euro arasında fatura çıkardığı belirtildi.

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