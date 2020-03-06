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06.03.2020 - 11:52 |

Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Ajax'ın yardımcı antrenörü Danimarkalı Christian Poulsen, koronavirüs şüphesiyle 13 Mart tarihine kadar karantinaya alındı.

Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Ajax'a da sıçradı. Ajax'ın yardımcı antrenörü Danimarkalı Christian Poulsen, koronavirüs şüphesiyle 13 Mart tarihine kadar karantinaya alındı. Poulsen'in karantinaya alınma kararı Ajax kulübünün önerisiyle gerçekleşti. 

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta doğum günün kutlayan Poulsen vatandaşı Thomas Kahlenberg ile temasa geçti. Kahlenberg'in daha önce koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. 

Ajax kulübü Poulsen'in yanı sıra atletizm eğitmeni Alessandro Schoenmaker ve bir fizyoterapistin de karantinaya alındığı belirtildi. 

Ryan Babel sezon ortasında Ajax'a transfer olmuştu. Ajax kulübü şu an futbolcular ile ilgili bir karar almadı.

Ajaxın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

 

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