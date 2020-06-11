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11.06.2020 - 11:28 | | Takvim

Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.

Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!
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Fenerbahçe camiasının gelecekte çok şeyler beklediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ajax kancası...

Hollanda basını, Ajax'ın yeni sezon transfer listesinde genç yıldızında da olduğunu yazdı.

Kırmızı-Beyazlı kulübün uzun süredir Ferdi'yi takip ettiği ve kısa süre içinde teklif yapacağı vurgulandı.

Hollanda U21 takımının formasını giyen 22 yaşındaki futbolcunun Ajax'tan gelecek bir teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile 23 resmi maça çıkan Ferdi, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Ajaxtan Ferdi Kadıoğlu sürprizi

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