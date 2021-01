Ajdin Hasic’ten Visca ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş’a Kayserispor karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Ajdin Hasic, siyah-beyazlı forma ile yaşadığı siftah sevincini ve Türkiye’de geçirdiği günlerini anlattı. Bosnak Hersek’ten Sport Centar’a konuşan genç futbolcu, ilk golünü attığı önceki günkü maçın ardından çıktığı televizyon röportajında heyecandan titrediği itirafında bulundu.

-İki yıldır Türkiye’desin. Artık tam olarak adapte oldun mu?

“Şu an için her şey harika. İlk başta zordu ancak sonrasında İstanbul’u tanıdıkça şehre ve insanlara aşık oldum. Yaşamak için güzel bir yer”.

‘Benim ve ailem için zor bir dönemdi’

-Dinamo Zagreb ile sözleşmeni feshetmede yaşadığın sorunlar yüzünden uzun süre sahalardan uzak kaldın…

“Bir yıldan uzun bir süre maçlardan uzak geçti. Antrenmanlar vardı sadece. Benim için de ailem için de gerçekten zordu. Neyse ki o süreç artık geride kaldı. Yalnızca ileriye bakmak istiyorum”.

‘Beşiktaş beni milli maçta keşfetti’

-Sonra yeni bir sayfa açtın. Beşiktaş’a transferin nasıl gerçekleşti?

“Beşiktaş beni, genç milli takımda oynadığım karşılaşmalardan birinde izledi. Dürüst olmak gerekirse bununla ben uğraşmadım bile. Menajerlerim Beşiktaş’ın en iyi tercih olacağını söylediler. Bu seçimden dolayı hiç pişmanlık duymadım. Beşiktaş büyük bir kulüp, mükemmel bir organizasyonu, dev bir taraftar kitlesi var”.

‘Ümraniye’de kendimi Beşiktaş’a hazır ettim’

-Kiralık olarak geçtiğimiz sezon iyi miydi?

“Yüzde yüz öyleydi. Ümraniye’de oynama fırsatı buldum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğimi ve kendimi Beşiktaş için hazır ettiğimi düşünüyorum. Türkiye’de ikinci lig sıkı oynanıyor. Genç bir oyuncunun pişmesi için uygun bir ortam. Güçlenmenizi ve öz güven kazanmanızı sağlıyor”.

‘Bosna’dan davet almak rüya gibiydi’

-Artık Beşiktaş’tasın ve 19 yaşında bir futbolcu için iyi fırsat buluyorsun…

“İlk iki maçta ilk 11’de sahaya çıktım. Sonraki iki karşılaşmada sonradan oyuna girdim. Sonrasında Bosna Hersek A Milli Takımı’ndan davet aldım ki, rüya gibi olduğunu söylemem lazım.”

‘Beşiktaş’taki oyunumla milli davet alacağım’

-Yani tam olarak nasıldı?

“Milli takıma çağrılmak çocukluk hayalimdi. Birkaç ay öncesine kadar sadece televizyondan izlediğim oyuncular ile birlikte, onlarla idman yapıyordum. Ne yazık ki İran, Hollanda maçlarında sahaya çıkamadım çünkü kampa katıldığımın üçüncü gününde Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak ilerde olacaktır. Beşiktaş’taki oyunumla milli takıma yeniden çağrılmayı umut ediyorum”.

‘Visca bana çok yardımcı oluyor, çok takdir ediyorum’

-En iyi Bosna Hersekli oyuncuların tamamıyla bir araya geldin mi?

“Dzeko hariç hepsiyle bir araya geldim. O dönem kadroda değildi. Miralem Pjanic, Edin Visca ile birlikteydim. Visca da gerçekten çok takdir ettiğim, bana çok yardımcı olan bir futbolcu. Bu da bir ayrıcalık”.

‘Sezon sonuna kadar zirvede kalacağız’

-Beşiktaş yine her yıl olduğu gibi ligde en yüksek hedeflerin mi peşinde?

“Elbette. Şampiyonluk tek hedef olduğu için siz de bunun getirdiği baskıyı hissediyorsunuz. Şimdi ligde lideriz ve idmanlarda da harika bir atmosfer oluşmuş durumda. Ligde sıkı bir rekabet ve takımlar arasında biri iki puanlık farklar olmasına karşın; sezon sonuna kadar ligin zirvesinde kalacağımıza inanıyorum. Çünkü iyi bir takımız”.

‘Adem Ljajic Türkiye’deki en iyi oyunculardan biri’

-Seni en çok hangi takım arkadaşın etkiliyor?

“Adem Ljajic. Bana kalırsa Türkiye’deki en iyi oyunculardan bir tanesi. Şimdiden ondan çok şey öğrenmiş durumdayım. Sık sık konuşuyoruz. Ben de öğrenmeye açığım, onun hikayeleri ve deneyimlerinden istifa etmeyi seviyorum. Hırvat Domagoj Vida ile birlikte takımdaki üç Balkan futbolcu olarak sıkı bir birlikteliğimiz var. Zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum”.

‘2024’e kadar kontratım var, ayaklarım yere bassın’

-Türkiye’de şampiyonluğa ulaşmak, senin gibi genç bir oyuncu için belki de Avrupa‘nın beş büyük ligindeki daha güçlü kulüpler için de bir sıçrama tahtası olabilir.

“Evet ama ayaklarım yere bassın istiyorum. İlerisini düşünmekten çok hoşlanmıyorum. Beşiktaş ile 2024’e kadar kontratım var ve şu an buraya konsantre oldum. Fanatik taraftarlarımızı sevindirmek istiyorum. Bu virüs olayı bitsin de, siyah-beyazlı formayla dolu tribünlerin önünde oynayayım diye bakıyorum”.