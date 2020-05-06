Akçay: Pazdan bana 'Paramızı almayalım, idmana çıkmayalım' dedi

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde dün Ricardo Faty'nin korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertli takımda tedirginlik sürüyor.

Teknik direktör Reşit Akçay yaptığı açıklamada "İsim vererek söyleyeyim; Pazdan bugün bana ulaştı, 'Maddi konuda yönetimle anlaşalım, paramızı almayalım ve antrenmana çıkmayalım' dedi. Oynamak istemeyen oyuncular var" dedi.

Tecrübeli hoca ayrıca futbolun çok temaslı bir oyun olduğunu vurgulayıp "Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak?" diye konuştu.



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