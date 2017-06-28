Akhisar Belediyespor'da Reşo harekatı

Reşo Akın, geçen sezon 2'nci Lig'de 32 müsabakada görev alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıktı. Defansta forma giymesine rağmen ligde 3, kupada 2 gol kaydeden Reşo, Ziraat Tünrkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor'a karşı 2 defa oynadı. Reşo'yu Bursaspor'un da takip ettiği ileri sürüldü.

Dış transferde yetenekli genç yerli futbolculara yönelen Akhisar Beylediyespor, Denizlispor'dan sağ bek Alperen Babacan ve Balıkesirspor'dan orta saha oyuncusu Eray Ataseven'le anlaşmıştı.