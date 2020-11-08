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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 2
08.11.2020 - 18:22 | | AA

Akhisarspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 2

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor ile BeypiliçBoluspor 2-2 berabere kaldı.

Akhisarspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 2
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Akhisarspor'da 49. dakikada İrfan Hadzic, penaltı vuruşunu gole çeviremedi. 

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Rotman, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren (Dk. 90 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 80 Bertuğ Bayar), Çekdar Orhan (Dk. 80 Hasan Ali Adıgüzel), Doğukan Nelik, Bjarnason, Taha Yalçıner (Dk. 72 Onurcan Güler)

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Burak Asan, Marlinho (Dk. 62 Gökhan Sazdağı), Burak Bekaroğlu, Hamza Gür (Dk. 72 Poepon), Abdullayev, Melih Okutan (Dk. 72 Alican Özfesli), Aykut Demir, Muhammed Bayır, Bekir Yılmaz

Goller: Dk. 28 Taha Yalçıner, Dk. 35 Hadzic (Akhisarspor), Dk. 32 ve 83 Bekir Yılmaz (Penaltılardan) (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Bjarnason (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Burak Bekaroğlu, Dk. 64 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor), Dk. 82 Doğukan Nelik, Dk. 84 Musa Nizam (Akhisarspor)

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Akhisarspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 2

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