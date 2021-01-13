Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor atağa kalktı
13.01.2021 - 13:01 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor atağa kalktı

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırıp, sezon başından bu yana toplam 19 futbolcunun ayrıldığı kadrosunu acilen takviye etmek için saatleri sayan düşme hattındaki Akhisarspor, taarruza geçti.

Akhisarspor atağa kalktı
ABONE OL

Daha önce futbol menajerliği yapıp kulüpte eylül ayından bu yana yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey ve kardeşleri, en az 10 isme imza attırmaya çalışıyor. Her konuda anlaşılıp takımla antrenmanlara çıkan Süper Lig deneyimli Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'a resmi imza attırmak için yasağın kalkmasını bekleyen Özbey ve kardeşleri, Başakşehir'in 19 yaşındaki Gineli sağ kanat oyuncusu Alya Toure'yi antrenmanlarda denetiyor.

Falkenberg'le yollarını ayıran 32 yaşındaki Nijeryalı forvet Peter Nsima'yla prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, Ankaraspor'un 24 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Eric Ayuk, BŞB Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'yla temaslarını sürdürüyor. Özbey kardeşlerin listelerinde Beveren SC'den Paul Keita ile İstanbulspor'dan Kemal Issah, Ali Aytemur, Mehmet Çaylak ve Cihat Çelik, Bucaspor 1928'den gençler de var. Geçen haftadan bu yana ayrılan isimlerle iyice eksilen kadroyu takviye etmek için altyapıdan gençleri profesyonel yapan kurmaylar, yine altyapıdan Bertuğ Uz'la da sözleşme imzaladı. Kulüpten son ayrılan isimlerden Bjarnason FC Lamia'ya, Taha Bandırmaspor'a, Rotman Tuzlaspor'a, Vrsajevic ise Ümraniyespor'a imza attı.
Akhisarspor atağa kalktı

Geçmişe Yolculuk | Real Madrid'in Suudi Arabistan'da kazandığı İspanya Süper Kupası
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'dan ilk transfer!
    Galatasaray'dan ilk transfer!
  2. Karşıyaka'da karantina bitti
    Karşıyaka'da karantina bitti
  3. Galatasaray'a Muslera müjdesi!
    Galatasaray'a Muslera müjdesi!
  4. 2020 yılının en çok etkileşimi Fenerbahçe'ye
    2020 yılının en çok etkileşimi Fenerbahçe'ye
  5. Akhisarspor atağa kalktı
    Akhisarspor atağa kalktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

Yücel İldiz: Ortalamayı yakaladık

Yücel İldiz: Ortalamayı yakaladık

Göztepe'den Crivelli bombası!

Göztepe'den Crivelli bombası!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet