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05.10.2020 - 12:33 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor başa döndü

TFF 1'inci Lig'de sezona kötü başladıktan sonra geçen hafta kendisi gibi transfer yasaklısı Balıkesirspor'u 2-0 yenerek moral bulan Akhisarspor, Yılport Samsunspor deplasmanından puan çıkaramayınca alt sıralardan kurtulamadı. Yaz döneminde yasaklı kadrosundan 13 as futbolcunun ayrılmasıyla güç kaybedip mali ve idari krizlerle sarsılan Akhisar, sezona Tuzlaspor önündeki golsüz beraberlikle başladı.

Akhisarspor başa döndü
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İkinci haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanını 1-0 kaybeden yeşil-siyahlılar, mağlubiyetten çok aylardır paralarını alamayan futbolcuların maçın başında yaptığı protesto ve beraberinde Başkan Fatih Karabulut'un istifasıyla sarsıldı.

Gergin geçen haftanın ardından Balıkesirspor galibiyetiyle silkinen Ege temsilcisi 2'de 2 hedefiyle çıktığı deplasmanda Samsunspor'a tek golle yenilmekten kurtulamadı. Akhisarspor, 4 maçta 4 puanla 11'inci sırada kaldı.

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