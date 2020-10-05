Akhisarspor başa döndü

İkinci haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanını 1-0 kaybeden yeşil-siyahlılar, mağlubiyetten çok aylardır paralarını alamayan futbolcuların maçın başında yaptığı protesto ve beraberinde Başkan Fatih Karabulut'un istifasıyla sarsıldı.

Gergin geçen haftanın ardından Balıkesirspor galibiyetiyle silkinen Ege temsilcisi 2'de 2 hedefiyle çıktığı deplasmanda Samsunspor'a tek golle yenilmekten kurtulamadı. Akhisarspor, 4 maçta 4 puanla 11'inci sırada kaldı.