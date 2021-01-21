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21.01.2021 - 12:32 | | Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) -

Akhisarspor, Buca'dan Serkan'ı transfer etti!

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, Bucaspor 1928'den Serkan Sefil'i renklerine kattı.

Akhisarspor, Buca'dan Serkan'ı transfer etti!
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TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırmaya çalışırken bir yandan da ara transfer dönemi sona ermeden kadrosunu isimlerini açıklamasa da yeni futbolcularla takviye eden Akhisarspor, Bucaspor 1928'den Serkan Sefil'i aldı. Buca'nın sezon başında Şanlıurfaspor'a kiraladığı 21 yaşındaki Galatasaray patentli forvet, transfer yasağı kaldırıldığında ligin ikinci yarısında Akhisarspor forması giyecek.

Transferde Süper Lig deneyimli Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'la daha önce anlaşan Akhisarspor, Nijeryalı forvet Peter Nsima ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'yla da söz kesmişti. Başakşehir'den Gineli sağ kanat Alya Toure'yi deneyen Akhisar'ın listesinde Ankaraspor'un 24 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Eric Ayuk, Beveren SC'den Paul Keita ile İstanbulspor'dan Kemal Issah, Ali Aytemur, Mehmet Çaylak ve Cihat Çelik de var. Akhisarspor, 20 yaşındaki Bora Yılmaz'ı ise Osmaniyespor'a kiralık gönderdi.

Akhisarspor, Bucadan Serkanı transfer etti

 

 

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