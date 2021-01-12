Akhisarspor nereden nereye!

2.5 yıl önce Galatasaray ve Fenerbahçe gibi devleri yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, ülkemiz adına UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden Akhisarspor, TFF 1'inci Lig'de hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Geçen sezon Başakşehir'i de şampiyon yapan Okan Buruk yönetiminde tarihinin en parlak dönemini yaşadığı 2018 yılında Türkiye Kupası ve ardından Süper Kupa'yı kazanıp ilk kez Avrupa'ya giden, Süper Lig'den düştüğü 2019'da bile kupada final oynayan yeşil-siyahlılar bu sezon çöktü.

Geçen sezon TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönme hedefiyle kurduğu kadro Play-Off'tan elenince dağılan Akigo, transfer yasağı ve mali, idari krizlerle tarihinin en kötü dönemini yaşamaya başladı. Sezon başında ayrılan 13 ismin yerini altyapıdan doldurmaya çalışan Akhisarspor, ara transfer dönemi öncesi Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha ve Musa Nizam'ın da gitmesiyle tamamen genç oyunculara kaldı. İlk yarının son maçını dün Adanaspor'la oynayıp üst üste 8'inci mağlubiyetini alan Akhisar, devreyi 13 puanla düşme hattında tamamladı. Kadroda kalan tek yabancı Lukac'ın da izinli olduğu yeşil-siyahlılar, maça Kadir ve Çekdar hariç tamamı altyapıda yetişen oyuncularla çıktı. Maç öncesi profesyonel yapılan 18 yaşındaki Semih, kadro imkansızlıkları nedeniyle profesyonel olur olmaz ilk 11'de forma giydi.

GÖZLER TRANSFERDE

TFF 1'inci Lig'de kadrosu dağılıp paraşütsüz düşüşe geçen Akhisarspor, transfer yasağını bu hafta içinde kaldırmaya çalışıyor. Eski yabancı futbolcularına olan FIFA kanalıyla kesinleşmiş 1.1 milyon Euro borcu yüzünden 1 yıldır transfer yapamayan Akhisar'da kulüpten alacaklı Emnes, parasını Futbol Federasyonu gelirlerinden tahsil ediyor. Bokila ve Henrique'den de muvafakatname alan yönetim, ülkemizde daha önce Süper Lig deneyimi yaşayıp bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'ın lisanslarını çıkarmaya çalışıyor.

Başakşehir'in 19 yaşındaki Gineli sağ kanat oyuncusu Alya Toure'yi antrenmanlarda deneyen Akhisarspor, Ankaraspor'un 24 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Eric Ayuk için de nabız yokluyor. Daha önce menajerlik şirketleri bulunup eylül ayından bu yana yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşlerinin transfer yasağı açılır açılmaz en az 10 takviye yapması planlanıyor.