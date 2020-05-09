TakÄ±mÄ± fiziksel olarak hazÄ±rlamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra salgÄ±nÄ±n olumsuz etkileri nedeniyle psikolojik olarak da hazÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirten Vural, "Ligin oynanmasÄ±ndan yanayÄ±z ancak futbolcular ve teknik adamlar tedirgin. Tarih verildi ama 35 gÃ¼nlÃ¼k bir ara var ve bu 35 gÃ¼nde olacak geliÅŸmelerle tarihin geriye veya ileriye alÄ±nabileceÄŸi, ya da tamamen iptal edilebileceÄŸi konusunda sanki bir anlayÄ±ÅŸ hÃ¼kmÃ¼ bulunuyor. Federasyon ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle biraz tedirgin oldum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ farklÄ± farklÄ± ÅŸeyler sÃ¶ylediler. Sorumluluk TFF'de ancak hakikaten bir risk varsa bu karar TFF'ye bÄ±rakÄ±lmamalÄ±. GeliÅŸmeleri izleyip hazÄ±r hale gelmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

Vural, ligde kalan 6 maÃ§ta 60 puana ulaÅŸan takÄ±mlarÄ±n mutlu sona ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.