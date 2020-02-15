Akhisarspor, Yılmaz Vural ile ilk galibiyetini Hatayspor deplasmanında aldı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Hatay ekibi, bu sezon ilk defa sahasında yenildi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Selim’in yerden pasında ceza sahasında topu alan Mirkan Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada Avdija Vrsajevic'in soldan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Onur Ayık kafa vuruşu ile beraberliği sağladı. 1-1

42. dakikada Bjarnason’nun pasında topla buluşan Erhan Çelenk, ceza sahası çizgisinden vuruşunda takımını öne geçirdi. 1-2

44. dakikada Hatayspor savunmasının hatasından yararlanan Bjarnason, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 1-3

78. dakikada Gökhan’ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Oğuz Terzi xx, Muhammet Yumak xx

Hatayspor: Akın Alkan x, Popov xx, Yusuf xxx, Soner x (Sadi Karaduman dk.46 x), Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez x (Barbosa dk. 46 x), Rayane Aabid xx, Idır Ouali xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 x), Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx, Mirkan Aydın xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Avdıja Vrsajevıc xx, Edin Cocalic xx, Rajko Rotman xxx, Ergin Keleş xx, Onur Ayık xx, Tolga Ünlü x, Uğur Arslan Kuru xx, Elmar Bjarnason xxx (Musa Nizam dk. 87 ?), Erhan Çelenk xx (Çekdar Orhan dk. 82 ?), Sokol Cikalleshi xx (Aykut Çeviker dk. 82 ?)

Yedekler: Mılan Lukac, Halil Yeral, Eray Ataseven, Bertuğ Bayar, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Mirkan Aydın (dk. 7 ve 78) (Hatayspor), Onur Ayık (dk. 10), Erhan Çelenk (dk. 42), Elmar Bjarnason (dk. 44) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi, Çekdar Orhan (Akhisarspor)