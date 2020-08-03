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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor Yılmaz Vural'la devam edecek
03.08.2020 - 13:30 | | İZMİR, (DHA) -

Akhisarspor Yılmaz Vural'la devam edecek

Ege temsilcisi tecrübeli teknik direktör yola devam etmek istiyor.

Akhisarspor Yılmaz Vural'la devam edecek
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TFF 1. Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenip Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor.

Yeşil-siyahlı ekibin Başkanı Fatih Karabulut'un Kurban Bayramı biter bitmez tecrübeli teknik adamla bir araya geleceği ifade edildi.

Akhisarspor Yılmaz Vuralla devam edecek

Yılmaz Vural'ı bırakmak istemeyen yönetimin her ihtimale karşı alternatifleri de belirlediği ancak deneyimli çalıştırıcının bir sezon daha Akhisarspor'un başında olabileceği vurgulandı. Yılmaz Vural'ın da Akhisarspor'da kalmaktan yana tavır sergilediği dile getirildi. Yönetimin bütçeyi toparlayıp transfer yasağını kaldıracağı ve iskelet kadroyu da büyük ölçüde koruyacağı açıklandı. Akhisarspor'la 15'i lig, 2'si Play-Off olmak üzere 17 maça çıkan Yılmaz Vural toplamda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

 

 

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