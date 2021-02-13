Akhisarspor - Yılport Samsunspor: 1-4
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Akhisarspor, konuk ettiğiYılport Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hekemler: Burak Pakkan, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık
Akhisarspor: Emircan Seçgin, Semih Görer (Dk. 69 Kemal Cingirt), Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 89 Mert Özyıldırım), Keita (Dk. 68 Serkan Özbakan), Delarge, Toure (Dk. 82 Ayuk Taku), Sissoko, Nsima (Dk. 68 Bertuğ Bayar)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Coureur (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Hamroun), Savicevic (Dk. 68 Oğuz Gürbulak), Yasin Öztekin, Burak Çalık (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz)
Goller: Dk. 6 Gökhan Karadeniz, Dk. 61 Djedje, Dk. 84 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 90 4 Yasin Öztekin (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor) Dk. 88 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Yusuf Cihat Çelik (Akhisarspor), Dk. 80 Boli, Dk. 90 Hamroun (Yılport Samsunspor)