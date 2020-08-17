Akhisarspor'a 1.1 milyon Euro lazÄ±m

Eski futbolcularÄ±ndan 2017'de yalnÄ±z 7 maÃ§ta forma giyen Emnes'e kesinleÅŸmiÅŸ 970 bin Euro, Bokila'ya 46 bin Euro, Henrique'ye ise 90 bin Euro borcu bulunan yeÅŸil-siyahlÄ±larda BaÅŸkan Karabulut, "Åžu an liglerle ilgili belirsizlik nedeniyle adÄ±m atamÄ±yoruz. Duruma gÃ¶re transferi deÄŸerlendireceÄŸiz. Belki de yasaÄŸÄ± kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±z" dedi. Ä°Ã§ transferde takÄ±mdan ayrÄ±lan Erhan, Ergin ve Muhammet Reis dÄ±ÅŸÄ±ndaki futbolcularÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Akhisar'da eski futbolculardan Grbic'in 650 bin Euro, Dany'nin 500 bin Euro alacak talebiyle yaptÄ±klarÄ± ÅŸikayet FIFA'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Josue'nin de kulÃ¼pten alacak talebi var.

TAHKÄ°M KURULU'NA Ä°TÄ°RAZ

Akhisarspor, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den 18 kulÃ¼ple birlikte Futbol Federasyonu'nun tescil kararÄ±yla ilgili Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Alt liglerde Play-Off oynayan kulÃ¼pler, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle tek sezonluÄŸuna kÃ¼me dÃ¼ÅŸmeyi kaldÄ±rÄ±p ligleri bu ÅŸekilde tescil eden TFF'den Ã¼st liglere alÄ±nmayÄ± talep ediyor.