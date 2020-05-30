KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla verilen arada 3 ayÄ± maÃ§ yapmadan geÃ§irip direkt lig maratonuna dÃ¶necek SÃ¼per Lig hedefindeki yeÅŸil-siyahlÄ±larda teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural, "Futbol Federasyonu'na talepte bulunduk. Ben de yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m ama onay alamadÄ±k. En son olarak da saÄŸlÄ±k heyetimiz TFF SaÄŸlÄ±k Kurulu'yla toplantÄ± yaptÄ±. HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ± da normal maÃ§ olarak deÄŸerlendirildiÄŸi iÃ§in tÃ¼m takÄ±mlara karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi test uygulanmasÄ± gerekiyor. Yerine getirilmesi gereken birÃ§ok kriter var. HiÃ§bir takÄ±m lig Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapamayacak. Ancak en azÄ±ndan herkes eÅŸit ÅŸartlarda olacak" dedi