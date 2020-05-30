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30.05.2020 - 14:45 | | AKHÄ°SAR,(DHA) -Â

Akhisarspor'a onay çÄ±kmadÄ±

TFF 1'inciÂ Lig'de 19 Haziran'da kaldÄ±ÄŸÄ± yerden tekrar baÅŸlayacak sezon Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynamayÄ± talep eden Akhisarspor'a TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin Ã§Ä±kmadÄ±.

Akhisarspor'a onay çÄ±kmadÄ±
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KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla verilen arada 3 ayÄ± maÃ§ yapmadan geÃ§irip direkt lig maratonuna dÃ¶necek SÃ¼per Lig hedefindeki yeÅŸil-siyahlÄ±larda teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural, "Futbol Federasyonu'na talepte bulunduk. Ben de yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m ama onay alamadÄ±k. En son olarak da saÄŸlÄ±k heyetimiz TFF SaÄŸlÄ±k Kurulu'yla toplantÄ± yaptÄ±. HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ± da normal maÃ§ olarak deÄŸerlendirildiÄŸi iÃ§in tÃ¼m takÄ±mlara karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi test uygulanmasÄ± gerekiyor. Yerine getirilmesi gereken birÃ§ok kriter var. HiÃ§bir takÄ±m lig Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapamayacak. Ancak en azÄ±ndan herkes eÅŸit ÅŸartlarda olacak" dedi

Akhisarspora onay Ã§Ä±kmadÄ±

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