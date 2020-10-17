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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı
17.10.2020 - 23:08 |

Akhisarspor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Akhisarspor'da Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'in kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Akhisarspor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'in kadro dışı bırakıldığı bildirildi. 

Akhisarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, disiplinsiz ve takım bütünlüğünü bozmaya yönelik davranışlar sergileyen Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'in uyarılmalarına rağmen buna devam ettikleri için kadro dışı bırakıldıkları belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Takımımızın, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı almış, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmiş kulübümüzün formasının ağırlığının farkında olan futbolcularla yoluna devam etme konusundaki kararlılığını tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Akhisarsporda 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

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