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26.01.2021 - 12:19 | | AKHİSAR, (DHA) -

Akhisarspor'da Ali Kaan Ankaragücü'ne gitti

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenerek umutlanan Akhisarspor'da genç orta saha oyuncusu Ali Kaan Güler, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'ne transfer oldu.

Akhisarspor'da Ali Kaan Ankaragücü'ne gitti
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Akhisarspor transferi resmi sosyal medya hesabından, "Her şey için teşekkürler Ali Kaan, Akhisarspor senin evin. Yeni takımında sana başarılar dileriz, yolun açık olsun" ifadeleriyle duyurdu. Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki oyuncu da, "Akhisarspor alyapısına yazıldığım gün ilk hayalim gerçekleşti. Bu forma altında sahaya çıktığım her an mücadelemi terimin son damlasına kadar verdim. Akhisarspor her zaman kalbimde olacaktır" dedi.

Transfer yasağını kaldırıp 14 takviye gerçekleştiren Akhisarspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yollarını ayıran İbrahim Sissoko transferinde sona geldiği öğrenildi. Sissoko ile ilgili maddi sorunun çözüme kavuştuğu ve Fildişi Sahilli oyuncunun en kısa zamanda yeşil-siyahlılarla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Öte yandan Ege ekibinde görev yapan Alperen Babacan'ın takımdan ayrılmak için yönetimden izin istediği öğrenildi. Defansta görev yapan Alperen'in Süper Lig ve TFF 1'inci Lig ekipleriyle temasta olduğu vurgulandı. Alperen Babacan bu sezon Akhisarspor'da 15 lig maçında görev yaptı.

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