Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Başkan Karabulut tepkili
27.08.2020 - 12:53 |

Akhisarspor'da Başkan Karabulut tepkili

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Akhisarspor, Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün çekilmesi sonrası koronavirüs pandemisi nedeniyle bu lige alınma umutlarını tamamen yitirirken Başkan Fatih Karabulut, tepkisini sürdürdü.

Akhisarspor'da Başkan Karabulut tepkili
ABONE OL

Liglerde haksızlık yaşandığını savunan Karabulut, "Aylar önceden düşen takımlar pandemi nedeniyle ligde kaldı ama şampiyonluğu kaçıranlar üst liglere çıkamadı" dedi.

Geçen sezonki kadrodan 7 futbolcuyla yollarını ayıran Akhisarspor'da 1. Lig'de kalmalarının ardından yeni futbolcuların da gidebileceğini söyleyen Karabulut, "Süper Lig döneminden kalan, 1. Lig şartlarına göre anlaşamadığımız isimlerle yollarımızı ayırmak zorundayız" diye konuştu.
Ayrılması gündemde olan Arnavut golcü Cikalleshi'ye sözleşmesinde yazan rakamları veremeyeceklerini belirten Başkan Karabulut, "Yüksek ücretli isimleri göndermek zorundayız ama sözleşmesi olan futbolcu aynı şartlarda takım bulamadığı için ayrılmak istemiyor. Biz diğer takımlar gibi belediye destekli değiliz. Bu ligde gelirimiz yok. Olan gelirleri de ligin başlamasına 15 gün kalmasına rağmen Futbol Federasyonu'ndan tahsil edemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda maçlardan önce yapılacak koronavirüs testlerinin de takımları zorlayacağını belirten Karabulut, "Federasyon takımların testlerini karşılamak istemiyor. Özel kurumlarda tek testin ücreti 400 TL'yi buluyor. Kulüpler sezon boyunca testlerin maliyeti 2 milyon TL'yi bulabilir. Alt liglerde bu maliyeti karşılamak imkansız" dedi.

Akhisarsporda Başkan Karabulut tepkili

Bir stoperden daha fazlası: Çağlar'dan şık hareket...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Akhisarspor'da Başkan Karabulut tepkili
    Akhisarspor'da Başkan Karabulut tepkili
  2. Transfer haberleri | Ünlü golcü Fenerbahçe'yi takibe aldı!
    Transfer haberleri | Ünlü golcü Fenerbahçe'yi takibe aldı!
  3. Mert Nobre'nin hedefi şampiyonluk
    Mert Nobre'nin hedefi şampiyonluk
  4. Abdulkadir Parmak: İnşallah milli takıma giderim
    Abdulkadir Parmak: İnşallah milli takıma giderim
  5. Mehmet Akif Üstündağ: Yeni sezonda müsabakaları seyircili oynatabilmeyi arzu ediyoruz
    Mehmet Akif Üstündağ: Yeni sezonda müsabakaları seyircili oynatabilmeyi arzu ediyoruz



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

Hüseyin Üneş: En az 3 transfer daha yapacağız

Hüseyin Üneş: En az 3 transfer daha yapacağız

94. Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş

94. Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş

Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi!

Transfer haberleri | Aycan Yanaç ile transfer görüşmesi!

Sıradaki Haber