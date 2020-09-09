Akhisarspor'da Cocalic feshetti

Daha önce Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet ve Gökhan'ın ayrıldığı yeşil-siyahlılarda Altay'la temasta olan stoper Edin Cocalic de sözleşmesini feshetti. Takımın en istikrarlı isimlerinden olan Boşnak stoper 1.5 yıldır yeşil-siyahlılarda görev yapıyordu. Belirsizlik içinde olan Akhisarspor, yeni sezonun ilk maçında 14 Eylül Pazartesi günü Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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