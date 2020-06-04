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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı
04.06.2020 - 15:25 | | MANİSA (AA) -

Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolcular ve teknik heyette, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolcular ve teknik heyette, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize ikinci kez yapılan tüm Kovid-19 testleri, negatif olarak sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Akhisarsporda Kovid-19a rastlanmadı

 

 

 

 

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