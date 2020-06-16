Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku
16.06.2020 - 12:27 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku

TFF 1’inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır hasret kaldığı sahalara pazar günü Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da Muhammet Reis sıkıntısı yaşanıyor.

Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku
ABONE OL

Antrenmanda arka adalesinde yırtık meydana gelen tecrübeli orta saha oyuncusunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 36 yaşındaki Muhammet, Ege temsilcisinde bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maçta görev yaptı. Yeşil-siyahlılarda arka adalesinde problem olan Bertuğ ve geçen hafta oynanan çift kale maçta sol el başparmağı çatlayan takımın en golcü isimlerinden Burhan ise forma giyebilecek.

Akhisarsporda Muhammet Reis şoku

Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün Canlı Maç Yayınları (16.06.2020)
    Günün Canlı Maç Yayınları (16.06.2020)
  2. Eczacıbaşı VitrA'ya yeni sponsor
    Eczacıbaşı VitrA'ya yeni sponsor
  3. WNBA'de 2020 sezonu temmuz sonunda başlayacak
    WNBA'de 2020 sezonu temmuz sonunda başlayacak
  4. Son dakika - Vida'dan Beşiktaş'a kötü haber! Ödem...
    Son dakika - Vida'dan Beşiktaş'a kötü haber! Ödem...
  5. Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor
    Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de kupa heyecanı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kadıköy'de kupa heyecanı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika | Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı

Son dakika | Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı

Bursaspor'un ilk, Bahçeşehir Koleji'nin ikinci Avrupa heyecanı

Bursaspor'un ilk, Bahçeşehir Koleji'nin ikinci Avrupa heyecanı

Çaykur Rizesporlu Skoda'dan Muslera'ya "geçmiş olsun" mesajı

Çaykur Rizesporlu Skoda'dan Muslera'ya "geçmiş olsun" mesajı

Sıradaki Haber