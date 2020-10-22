Akhisarspor'da Taha ve Hadzic'e af çıktı

Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yönetim kurulumuz tarafından kadro dışı bırakılan profesyonel futbolcularımızdan Irfan Hadzic ve Taha Yalçıner ile yapılan toplantı sonrası futbolcularımızın takıma katılma istekleri yönetim kurulumuzca takdir edilmiş ve oyuncular affedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Her iki oyuncunun bu akşam deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında görev alacağı bildirildi. Öte yandan Ege ekibinde altyapı oyuncuları Oğuzcan Kesgin, Berat Onur Pınar ve Alseny Soumah ile profesyonel sözleşme imzalandı.

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