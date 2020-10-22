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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Taha ve Hadzic'e af çıktı
22.10.2020 - 13:26 | | İZMİR, (DHA)

Akhisarspor'da Taha ve Hadzic'e af çıktı

TFF 1inci Ligde Akhisarspor'da son Menemenspor maçı öncesi disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan orta saha Taha Yalçıner ve forvet İrfan Hadzic'e af çıktı.

Akhisarspor'da Taha ve Hadzic'e af çıktı
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Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yönetim kurulumuz tarafından kadro dışı bırakılan profesyonel futbolcularımızdan Irfan Hadzic ve Taha Yalçıner ile yapılan toplantı sonrası futbolcularımızın takıma katılma istekleri yönetim kurulumuzca takdir edilmiş ve oyuncular affedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Her iki oyuncunun bu akşam deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında görev alacağı bildirildi. Öte yandan Ege ekibinde altyapı oyuncuları Oğuzcan Kesgin, Berat Onur Pınar ve Alseny Soumah ile profesyonel sözleşme imzalandı.

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