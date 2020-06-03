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03.06.2020 - 13:09 | | AKHÄ°SAR, (DHA) -Â

Akhisarspor'da testler negatif

TFF 1. Lig'de 3 aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan 19 Haziran'da kaldÄ±ÄŸÄ± yerden yeniden start alacak sezonun hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Akhisarspor'da, takÄ±ma yapÄ±lan ikinci koronavirÃ¼s testleri de negatif Ã§Ä±ktÄ±

Akhisarspor'da testler negatif
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Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan YÄ±lmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve Ã§alÄ±ÅŸanlara uygulanan testlerde pozitif vakaya rastlanmadÄ±.

28 Nisan'dan bu yana antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren yeÅŸil-siyahlÄ± ekip, lig tekrar baÅŸladÄ±ktan sonra ilk maÃ§Ä±na Altay deplasmanÄ±nda Ã§Ä±kacak.

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