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15.01.2021 - 20:54 |

Akhisarsporlu Ali Kaan Başkent yolcusu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Akhisarsporlu Ali Kaan Başkent yolcusu
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı lacivertlilerin Ali Kaan'ın transferi için Akhisarspor'a yaklaşık 2 milyon TL bonservis ücreti ödeyeceği ve oyuncunun ikinci satışından da yüzde 15 pay vereceği açıklandı. Yeni Amasyaspor'dan yetişen 20 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor'un altyapısına transfer olmuştu. Ege ekibinde profesyonelliğe imza atan Ali Kaan, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi.

Akhisarsporlu Ali Kaan Başkent yolcusu

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