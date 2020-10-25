Akhisarspor’un rakibi Bursaspor

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Teknik direktör Cem Kavçak, Bursaspor maçında mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Kavçak, “Artık kazanmak istiyoruz. Geçen hafta İstanbulspor’u elimizden kaçırdık. Bursaspor’a karşı dikkatli olacağız. Rakibimiz de çıkış arıyor, çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor” dedi.

Akhisarspor’un muhtemel 11'i: "Lukac – Vrsajevic, Alperen, Musa, Kadir, Rotman, Bjarnason, Taha, Ali Kaan, Göksu, Hadzic"