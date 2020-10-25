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25.10.2020 - 10:56 | | İZMİR, (DHA) -

Akhisarspor’un rakibi Bursaspor

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor’la 2-2 berabere kalan Akhisarspor yarın son olarak Menemenspor’a kaybeden Bursaspor’u konuk edecek.

Akhisarspor’un rakibi Bursaspor
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 Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Teknik direktör Cem Kavçak, Bursaspor maçında mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Kavçak, “Artık kazanmak istiyoruz. Geçen hafta İstanbulspor’u elimizden kaçırdık. Bursaspor’a karşı dikkatli olacağız. Rakibimiz de çıkış arıyor, çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor” dedi.
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