TFF 1'inci Lig'de Ä°zmir'de oynadÄ±ÄŸÄ± Ege derbilerinde AltÄ±nordu'dan sonra Altay'a da 2-1 yenilerek ateÅŸ hattÄ±nda kalan Akhisarspor, 15 yÄ±l sonra ilk kez Ã¼st Ã¼ste 5 maÄŸlubiyet aldÄ±. Bu sezon yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± idari ve mali krizlerin yanÄ±nda kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe de bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§are bulamayan, transfer yasaÄŸÄ± nedeniyle ayrÄ±lan futbolcularÄ±nÄ±n yerini altyapÄ±dan genÃ§lerle takviye edebilen Akigo, KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'ne deplasmanda 6-0 yenilerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ seride Ankaraspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0, AltÄ±nordu'ya 3-2 ve son olarak Altay'a 2-1 maÄŸlup olmaktan kurtulamadÄ±. PuansÄ±z geÃ§tiÄŸi 6 maÃ§ta yalnÄ±z 3 gol atabilen Akigo, kalesinde 14 gol gÃ¶rdÃ¼.

Ligde 14 maÃ§ta 13 puanla korkulu rÃ¼ya gÃ¶ren Akhisarspor, son olarak 2004-2005 sezonunda 3'Ã¼ncÃ¼ Lig'deyken art arda 5 maÄŸlubiyet aldÄ±. O tarihten itibaren 3'Ã¼ncÃ¼ Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve SÃ¼per Lig olmak Ã¼zere 4 farklÄ± profesyonel ligde de mÃ¼cadele eden Akhisar, 15 yÄ±lda bu sezona kadar hiÃ§ Ã¼st Ã¼ste 5 maÄŸlubiyet gÃ¶rmedi. Akigo, SÃ¼per Lig'den dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ 2018-2019 sezonunda bile 5 maÃ§ peÅŸ peÅŸe yenilmedi. YeÅŸil-siyahlÄ±larda Cem KavÃ§ak'Ä±n yerine dÃ¼mene geÃ§en teknik direktÃ¶r Mesut DilsÃ¶z de gÃ¶revde olduÄŸu 2 maÃ§ta kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe engel olamadÄ±. Son olarak geÃ§en hafta sÃ¶zleÅŸmesini fesheden futbolculardan Bjarnason'u da kaybeden DilsÃ¶z, "Elimizde kÄ±sÄ±tlÄ± bir kadro var, transfer dÃ¶nemi yaklaÅŸÄ±yor, belirsizliklerle de mÃ¼cadele ediyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ã–ZBEY'E TEPKÄ°

Akhisarspor'da taraftarlar takÄ±mÄ±n Altay'a maÄŸlup olduÄŸu dakikalarda kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Erol Bulut'la ilgili yorum yapan yÃ¶neticilerden BÄ±ÅŸar Ã–zbey'i eleÅŸtirdi. YeÅŸil-siyahlÄ±lar, bir televizyon kanalÄ±nda da yorumculuk yapan Ã–zbey'le ilgili, "Yorum yapmak istiyorsan aynÄ± saatlerde oynanan, yÃ¶neticisi olduÄŸun Akhisarspor maÃ§Ä±na yorum yap", "Akhisarspor yÃ¶netiminde olduÄŸunuzu hatÄ±rlatmak isterim" gibi yorumlar yaptÄ±. Akhisar'da BaÅŸkan Fatih Dutlulu'nun istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eylÃ¼l ayÄ±ndan bu yana Evren Ã–zbey kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde olmasa da yÃ¶netim dÄ±ÅŸÄ±ndan kulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netirken, kardeÅŸi BÄ±ÅŸar Ã–zbey de yÃ¶neticilik yapÄ±yor.

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