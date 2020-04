Uzmanlar, “Caz müzisyenleri, özgür ve çalkantılı bir kargaşa ortamında müzik yaparlar. Belli belirsiz yapılandırılmış bir malzemeyi birbirinden bağımsız olarak yorumlarlar.

Caz, eylem ve inisiyatif demektir. Taktik disiplin düşünülmez bile. Müzisyenlerin her biri zirveye tırmanma uğraşı içerisindendir. Müzik onları nereye götürürse oraya, bazen tökezleyerek, ancak hatalarından öğrendikleriyle yeni fırsatlar yaratarak ilerlerler. Cazcılar, dinleyicisinin destekleyici enerjisinden yaratıcı güç alarak, gevşek dokulu bir yapıda, kâh birbirine arka çıkarak, kâh solo performanslarla müzik yaparlar. Cazda sonucu, müzisyenlerin bireysel performansları belirler”



Şu aralar futbolda farklı mı sanki! Her kafadan farklı sesler, değişik görüşler?

Ligler şöyle oynansın, böyle oynansın..! Şurada şöyle, burada böyle…!

Alt ligleri de düşünen yok ayrıca?

Keser gibi kendine yontanlar “ bizim dediğimiz-istediğimiz gibi olsun” düşüncesinde…

Anlayacağınız; isteyenin-dileyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü…” misali!

Ee, hayalle yaşayan müziksiz de dans edebilirmiş!

***

Her şeyden önce konuşulması ve kafa yorulması gereken konular:

Kalan 8 hafta için; aylarca yatan oyunculara 3 haftalık çalışmanın yeterli olup-olmayacağı?

Fizik olarak oyuncular hazırlandı diyelim, yerle bir olan psikolojileri ne ve nasıl olacak?

Yurt dışından gelen, gelemeyen yabancı oyuncuların durumu?

Sakatlıkların artabileceğini de bir kenara not düşelim!

Ligin ama öyle, ama böyle oynanacağını düşünürsek; beklediğimiz-özlediğimiz o tempo, oyun kalitesi asla eskisi gibi olmayacak! Hal böyle olunca; bahaneler de arka arkaya sıralanacak!

***

Dememiz o; ince eleyerek, sık dokuyarak karar verilmesi gerekir…

Her şeyin başı sağlık!

Hele şu illet Koronavirüsten kurtulalım. Ligler nihayetinde bir karara bağlanır…

Kararı da devlet, sağlık bilim kurulu ve futbolu yönetenler verir, kendi aralarında konuşanlar, algı oluşturmaya, keser gibi kendine yontmaya çalışanlar değil.

Ayrıca…

Her kafadan yükselen farklı ve çoklu sese değil, ülkelerin ne yaptığına kulak verilir!

UEFA da mesajı veriyor zaten…

***

Biz yine de “Temas, İzolasyon, Mesafe” kuralına uymaya, evde kalmaya devam edelim.

Sonradan “ah, vah, eyvah!” fayda etmez, etmiyor da…

Hiç kimse bir futbolcunun, yöneticinin, hakem ve masörün kılına zarar gelsin istemez!

Hem ülke olarak koronavirüsle bu kadar iyi baş etmişken-ediyorken, dünyaya örnek olmuşken, futbolun başlaması için çok da acele etmenin, ortalığı velveleye vererek acele ettirmenin bir anlamı yok! Geç olsun, temiz olsun. Olmadı; ligler tescil edilir olur biter…

Kaldı ki ligde olası sıkışıklık; önümüzdeki sezonu da etkileyecektir!

Uzun lafın kısası, virüsün, yani bu işin şakası yok… Tamam, futbolu çok özledik de, önce sağlık ama..