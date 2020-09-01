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01.09.2020 - 09:23 | | Fanatik

Al Nassr'dan Mesut Özil'e çılgın teklif! Yıllık...

Mesut Özil’e bu defa da Suudiler kancayı taktı. Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya Al Nassr kulübü yetkilileri yıllık 20 milyon dolar önerdi.

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Suudi Arabistan Ligi’nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr’ın Türk asıllı Mesut Özil’e müthiş bir teklif yaptığı öğrenildi.

Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları da gözden çıkardı.

Mesut’un ekibiyle temasa geçen Al Nassr yöneticileri transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.

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Al Nassrdan Mesut Özile çılgın teklif Yıllık...

 

 

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