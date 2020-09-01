Al Nassr'dan Mesut Özil'e çılgın teklif! Yıllık...

Suudi Arabistan Ligi’nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr’ın Türk asıllı Mesut Özil’e müthiş bir teklif yaptığı öğrenildi.

Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları da gözden çıkardı.

Mesut’un ekibiyle temasa geçen Al Nassr yöneticileri transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.