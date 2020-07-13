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HaberlerGalatasaray Haberleri Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri, Belhanda için İstanbul'da!
13.07.2020 - 13:18 | | Takvim

Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri, Belhanda için İstanbul'da!

Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri Faslı yıldızı transfer etmek için sarı kırmızılılar ile masada...

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Yeni sezonda Younes Belhanda ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Katar kulüpleri ile masada... Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve Al Duhail... Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri, Belhanda için İstanbulda

6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR

Arap medyasının haberine göre G.Saray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.

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1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

YİNE YOKLARI OYNADI

Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı.

Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri, Belhanda için İstanbulda

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