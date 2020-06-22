Alanya’da erken final! Alanyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig’in 28. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenen ve Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbul’da Fenerbahçe’yi aynı skorla mağlup ederek finale yükselen bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında da kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Üst üste üçüncü deplasman sınavına çıkacak olan Karadeniz ekibi, kendisi gibi hafta arası Ziraat Türkiye Kupası’nda finale adını yazdırmayı başaran Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir’den koltuğu geri almayı hedefliyor.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’de 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 karşılaşmada Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor. Bir maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor’un 11 golüne, bordo-mavililer 6 gol ile cevap verebildi. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan ilk maçtan bordo-mavili takım 1-0 galip ayrılmıştı.

Kaptan Sosa kadroya girdi

Bordo-mavili takım, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda futbolcuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kasığından ciddi şekilde sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Nwakame’nin yokluğunda cezası biten Guilherme görev yapacak. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen kaptan Sosa kafileyle birlikte Alanya’ya gitti. Arjantinli yıldızın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

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